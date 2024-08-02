حركة أمل تنعى شهيدها!

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صدر عن حركة أمل، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "بســمِ اللهِ الرَحمَٰنِ الرَحِيمِ، الَّذِيْنَ تَتـَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَــــــلَامٌ عَلَيْكُمُ ادخُـــلُوا الْجَــــــنَّةَ بِـــمَا كُنــتُمْ تَعْـــمَــلُــوْنَ، صدق الله العظيم".



وأضاف البيان، "بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى تنعي حركة أمل الى جماهيرها المؤمنة فقيد الجهاد والمقاومة الأخ الجريح أحمد مصطفى حمود "ولاء"

(مسؤول الإعداد والتوجيه لشعبة كفرملكي)".



وتابع، "سيوارى جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير يوم غدا السبت 3 آب 2024 عند الساعة الحادية عشرة والنصف في جبانة البلدة".