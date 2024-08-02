نعيم قاسم: الرد سيكون حاضرا ومهما ومؤثرا...!

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جدد نائب الأمين العام لحزب الله" نعيم قاسم، اليوم الجمعة، تهديد الأخير لإسرائيل بالرد على اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر بغارات استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية. وأردف قاسم، في حديث لـ "المنار"، "كلما ارتقى لنا شهيد كلما ازددنا تمسكا، فكيف إذا كان قائدا من القادة". وتابع، "هذه الشهادة ستنتج نتائج كبيرة جدا، وأن الرد سيكون حاضرا ومهما ومؤثرا". وأضاف قاسم، "نحن مقتنعون بهذه النتيجة وان شاء الله تكون خطوة كبيرة على طريق النصر". واستكمل، "نحن أصحاب حق ويجب علينا أن نواجه محور الشر وسننتصر".