في يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين... دعوة من المرابطون!

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دعت حركة الناصريين المستقلين المرابطون أهلنا اللبنانيين جميعاً من كل الأطياف السياسية والاجتماعية، إلى رفع العلم الفلسطيني، غداً في ٣ تموز يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين، على امتداد الوطن اللبناني، مؤكدة أن التضامن مع أهلنا الفلسطينيين في وجه هذا المجرم الاسرائيلي الغاشم، الذي يرتكب المجازر والإبادة بحق أبناء فلسطين ورجالها ونسائها وشيبها، هو بحد ذاته فعل من أجل لبنان في مواجهة العقل الاجرامي الاسرائيلي، الذي أصبح اليوم وحشاً كاسراً، يهدد كل الوجود الانساني لكل الشعوب في منطقة الشرق الأوسط.