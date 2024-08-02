أعداد الوافدين إلى مطار بيروت فاقت أعداد المغادرين!

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تستمر حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حالياً بوتيرة يومية شبه عادية رغم التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة التي فرضت نفسها على الواقع اللبناني برمته،ورغم التعديل والتغيير الحاصل في جدولة الرحلات الجوية لعدد من شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لهذا المرفق الحيوي الهام. وانما الملاحظ ان حركة المسافرين عبر المطار سجلت في شهر تموز الفائت إرتفاعاً في عدد القادمين الى لبنان مقابل أعداد المغادرين منه،حيث بلغ مجموع الركاب عبر المطار في تموز الماضي 751 ألفاً و 34 راكباً،رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر السابع منه الى ثلاثة ملايين و 750 ألفاً و 999 راكباً،مقابل اربعة ملايين و 109 آلاف و 962 راكباً في الأشهر السبعة الأولى من العام السابق 2023.

وقد توزعت حركة المطار خلال تموز 2024 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال تموز الفائت 751 ألفاً و 34 راكباً( بتراجع 18,7 بالمئة عن تموز 2023),من بينهم 411 ألفاً و 320 وافداً الى لبنان(بتراجع نسبته 18,3 بالمئة عن الشهر السابع من العام الماضي)، و 339 ألفاً و 250 مغادراً ( بتراجع 19 بالمئة) و464 راكباً بطريق الترانزيت ( بتراجع 19,8 بالمئة).

ومع انتهاء الشهر السابع من العام 2024 يصبح المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز ثلاثة ملايين و 750 ألفاً و 999 راكباً ( بتراجع 8,7 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق 2023).

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر تموز الفائت 5664 رحلة(بتراجع 13,44 بالمئة عن تموز 2023),منها 2832 رحلة وصول الى لبنان ( بتراجع 13,42 بالمئة)ومثلها 2832 رحلة اقلاع من لبنان ( بتراجع نسبته 13,47 بالمئة عن تموز 2023).