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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان ، أن رحلاتها لـ"يومي 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.



- الجمعة 2 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها هي 11 من أصل 36 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 2 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

12:15 10:45 القاهرة بيروت ME302

14:35 13:05 بيروت القاهرة ME303

20:15 18:15 القاهرة بيروت ME306

22:35 20:35 بيروت القاهرة ME307

17:50 15:50 بغداد بيروت ME322

20:20 18:20 بيروت بغداد ME323

صباح 3 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

صباح 3 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

05:35 صباح 3 آب 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 3 آب 08:25 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.





- السبت 3 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها هي 14 رحلة من أصل 38 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل 3 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

15:15 10:45 أثينا بيروت ME255

18:10 13:40 بيروت أثينا ME256

16:25 15:25 نيس بيروت ME223

20:25 19:25 بيروت نيس ME224

صباح 4 آب 09:55 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 4 آب 05:00 19:00 بيروت الدوحة ME437

صباح 4 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 4 آب 05:55 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 4 آب 05:00 02:50 بيروت الدوحة ME435

صباح 4 آب 06:10 21:15 بيروت الكويت ME403

09:20 07:20 كوبنهاغن بيروت ME225

13:25 11:25 بيروت كوبنهاغن ME226

20:15 18:15 جدة بيروت ME368

صباح 4 آب 05:35 21:15 بيروت جدة ME369

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .