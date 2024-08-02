أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان ، أن رحلاتها لـ"يومي 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الجمعة 2 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها هي 11 من أصل 36 رحلة:
توقيت الاقلاع المعدل في 2 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
12:15 10:45 القاهرة بيروت ME302
14:35 13:05 بيروت القاهرة ME303
20:15 18:15 القاهرة بيروت ME306
22:35 20:35 بيروت القاهرة ME307
17:50 15:50 بغداد بيروت ME322
20:20 18:20 بيروت بغداد ME323
صباح 3 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
صباح 3 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
05:35 صباح 3 آب 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 3 آب 08:25 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 3 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها هي 14 رحلة من أصل 38 رحلة:
توقيت الاقلاع المعدل 3 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
15:15 10:45 أثينا بيروت ME255
18:10 13:40 بيروت أثينا ME256
16:25 15:25 نيس بيروت ME223
20:25 19:25 بيروت نيس ME224
صباح 4 آب 09:55 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 4 آب 05:00 19:00 بيروت الدوحة ME437
صباح 4 آب 06:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 4 آب 05:55 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 4 آب 05:00 02:50 بيروت الدوحة ME435
صباح 4 آب 06:10 21:15 بيروت الكويت ME403
09:20 07:20 كوبنهاغن بيروت ME225
13:25 11:25 بيروت كوبنهاغن ME226
20:15 18:15 جدة بيروت ME368
صباح 4 آب 05:35 21:15 بيروت جدة ME369
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة" .