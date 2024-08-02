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أمل أبو زيد: تطويب البطريرك الدويهي في هذه الظروف إشارة من السماء إلى لبنان المعذّب

2
AUGUST
2024
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بمناسبة تطويب البطريرك مار اسطفان الدويهي في الصرح البطريركي بكركي، كتب النائب أمل أبو زيد على خسابه عبر منصة X التالي: 
 
"نشهد اليوم 2 آب على حدث تطويب البطريرك مار اسطفان الدويهي الذي لُقّب ب "أبو التاريخ الماروني" هو الذي ولد في أهدن جارة غابة الأرز وتحصّن في وادي القديسين في قنوبين وتعلّم في روما حتى أصبح معلماً وعالماً، لكنه ترك مجد روما ليفنيَ عمره في رفع بنيان كنيسته ويزرع بذور الكيان اللبناني ويكتب "تاريخ الأزمنة".
 
في هذا اليوم المبارك، نستلهم من سيرة البطريرك الدويهي قيَمه وحبّه للأرض ودعوته إلى وعي أهمية الوجود والهوية والتاريخ ونبذ الأحقاد، هو الذي حمل الصليب بشجاعة ورجاء. ونعتبر هذا التطويب في هذه الظروف إشارة من السماء إلى لبنان المعذّب…ومع المحتشدين اليوم في بكركي ليشهدوا على تطويب الإهدني المنارة في علمه وقداسته نرفع الصوت بكل فخر قائلين: "مجد لبنان أعطي له".
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