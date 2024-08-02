living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع عدد حالات التسمّم منذ بدء الصيف!

2
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

51 حادثة تسمّم سُجّلت هذا الصيف مع ازدياد حالات التسمّم الغذائي، ولا يبدو أن هذه الحصيلة ستكون الأخيرة مع تدفق الشكاوى إلى الوزارات المعنية بملف سلامة الغذاء، ولا سيما وزارة الصحة التي تنشغل في هذه الأيام في رصد الحالات المصابة وإجراء الفحوص المخبرية.51 حادثة تسمّم لا تعني 51 إصابة، بحسب مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة جويس حداد، لأن الحادثة قد تشمل ما بين مصاب واحد وأكثر من 100 مصاب. وتعتمد الوزارة التصنيف بالحوادث لا بعدد الإصابات، لأنه «لا يمكن معرفة الأرقام الدقيقة للحالات المصابة بالتسمم الغذائي»، وفق حداد التي تشير إلى أن أعلى حادثة تسمم عاينتها الوزارة حتى الآن شملت 12 مصاباً.

والأسباب التي تؤدي إلى ازدياد الحالات لم تتغيّر، وتحديداً منذ أن بدأت لعنة الكهرباء والأزمة الأخيرة التي أدت إلى انهيار هيكل سلامة الغذاء. ويسرد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور زهير برو، ثلاثة أسباب رئيسية، أهمها قانون سلامة الغذاء الذي مرّ على إقراره 9 سنوات وتوقفت مراسيمه التنظيمية بسبب خلاف على «الحصص». والسبب الثاني يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي فتحت الباب على التلاعب بالمنتجات الغذائية والمواد الأولية، حيث بات «الرخص هو السمة الغالبة، سواء بالنسبة إلى الكثير من التجار الذين راكموا أرباحاً من استيراد منتجات أقلّ ثمناً بمسمّيات جديدة بديلة أو بالنسبة إلى المستهلكين الذين ذهبوا نحو الأرخص بسبب الأوضاع الاقتصادية»، إضافة إلى جشع التجار الذين يعيدون تدوير بعض المأكولات التي تفسد مع الوقت، كما في الـ«توست» الذي يخبز بعد إعادة عجن الخبز البائت. أما ثالث الأسباب فهو أزمة الكهرباء التي تتسبب بتلف الكثير من المواد الأولية والمواد الغذائية. ولذلك، فإن معظم الحالات التي تسجّل اليوم سببها غياب التبريد، في المنازل والمطاعم وغيرها. يضاف إلى ذلك كله عامل الطقس، إذ تكثر هذه الحالات صيفاً، وهذا الموسم، بحسب برو، يبدو «أكثر حماوة» مع ارتفاع درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية. وبما أن سلسلة الغذاء سلسلة متكاملة، «فإنّ أيّ ضربة في أيّ مكان يمكن أن تضرب سلامة الغذاء».

قانون سلامة الغذاء: الأزمة في المادة 22
أهم ما في قانون سلامة الغذاء الذي أقرّ في تشرين الثاني 2015، هو المادة 22 التي تنصّ على إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء المسؤولة عن هذا الملف. ورغم أهمية هذه الهيئة، لم يُعيّن أعضاؤها حتى الآن. ومن بين العراقيل التي تحول دون تطبيق المادة 22 هو ما ستؤدي إليه من سحب للصلاحيات من الوزارات المعنية بسلامة الغذاء (الصحة والاقتصاد والزراعة والداخلية وغيرها)، وهذا يعني، بحسب مصادر معنية، «تراجع حصة كل وزارة، إذ إن البعض ضمن هذه الوزارات ليس مستعداً لتسليم رأس التاجر الذي يحميه إلى جهة واحدة، وخصوصاً أن المحاصصة السياسية تعني بالعرف أن لكل سياسي تجاره الذين يحميهم من ضمن حصته في الوزارة التي يديرها».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   