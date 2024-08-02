انقشعت أجواء المواجهة عن مسار قديم - جديد بين اسرائيل والمحور..!

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مع إنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم 300، بقي أوار الحرب على توجهه، مع بروز متغيرات بالغة التميُّز لجهة طبيعية المواجهة في مرحلة ما بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية و«القيادي الجهادي الكبير» في حزب الله فؤاد شكر (السيد محسن)، وفقاً لما اعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

شيعت ايران الشهيد هنية، وشيع حزب الله الشهيد شكر، وانقشعت أجواء المواجهة عن مسار قديم - جديد بين اسرائيل ومحور الممانعة.

فبعد انتهاء مراسم التشييع استأنفت المقاومة الاسلامية في الجنوب عملياتها الاسنادية للمقاومة في قطاع غزة، بصرف النظر عن دخول الحرب المرحلة الثالثة ام لا، مع سحب الجيش الاسرائيلي بعضاً من وحداته القتالية من جبهة غزة الى الحدود الشمالية مع لبنان.

وقالت هيئة البث الاسلامية بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال، اطلق حزب الله عشرات الصواريخ نحو اسرائيل (حوالي 60 صاروخاً).

وفي السياق، ذكرت صحيفة (يديعوت احرنوت): ان اسرائيل نقلت الى حزب الله رسالة، عبر دبلوماسيين غربيين تفيد ان استهداف المدنيين الاسرائيليين بشكل واسع سيؤدي الى حرب شاملة، وكشفت ان قيادة الجبهة الداخلية اوعزت الى المصانع في شمال اسرائيل التي لديها مواد خطيرة بإفراغها او تقليص الكميات كإجراء وقائي.

اما الرد على اغتيال القياديين الكبيرين في محور المقاومة، فهو ينتظر «الهدف الحقيقي» المتلازم مع طبيعة العدوان على مقر اقامة هنية في طهران، وقصف الضاحية الجنوبية، واستهداف احد ابرز القيادات العسكرية في حزب الله (السيد محسن).

يعني ذلك ان المحور ليس على عجلة من امره، والرد آتٍ، لا محالة وفقا لما اعلنه السيد نصر الله في كلمة تأبينية للشهيد فؤاد شكر.

وفي اشارة واضحة الى ان جهات «المحور» لا ترغب باشعال الشرق الاوسط بحرب واسعة، قال السيد نصر الله: اذا كان الغرب لا يريد ألا تتدحرج الامور في المنطقة الى الأسوأ عليه الضغط على اسرائيل لوقف العدوان على غزة.

وتوجه السيد نصر الله الى من اسماهم «بالفرحانين» و«المنفوضين» بالاغتيالات قائلاً: اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا، فقد دخلت مرحلة جديدة في كل جبهات الاسناد «ولم تعرفوا اي خطوط حمر قد تجاوزتم».

وقال: ان المعركة مع اسرائيل دخلت مرحلة جديدة، وعلى العدو ومن خلفه ان ينتظر ردنا الآتي حتما، فبيننا وبينكم الايام والليالي والميدان.