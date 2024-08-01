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"حزب الله" شيع الشهيد فؤاد علي شكر بمأتم مهيب

1
AUGUST
2024
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 شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السيد فؤاد علي شكر (السيد محسن) بموكب مهيب، انطلق من مجمع سيد الشهداء) في الرويس بعد تقبل التهاني والتبريكات بشهادته، مروراً باوتوستراد السيد هادي نصر الله حتى روضة الحوراء زينب في الغبيري، بمشاركة فعاليات وشخصيات دبلوماسية رسمية وسياسية وعسكرية ووزارية ونيابية، وقيادات حزبية وفصائل وفلسطينية، وعلماء دين من مختلف الطوائف الدينية، وفعاليات ثقافية واجتماعية وتربوية، وحشود من جماهير المقاومة.

وتقدم الموكب المهيب الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي والفرق الكشفية وحملة الرايات والأعلام اللبنانية والفلسطينية وحزب الله، وصور الشهداء القادة، وقد ردد المشاركون الهتافات المناصرة للمقاومة في لبنان وفلسطين، والمنددة بالهمجية الإسرائيلية، ولطموا صدورهم على وقع اللطميات الحسينية.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد القائد في مجمع سيد الشهداء ، حيث حُمل نعشه الطاهر الذي لُفَّ بعلم حزب الله على أكتاف ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية، وعلى وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، تقدم حملة النعش نحو المنصة الرئيسة وأمامهم راية حزب الله، ثم وضعت أكاليل من الزهر أمام النعش، لتعزف بعد ذلك الفرقة الموسيقية النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله، فيما أدت فرقة عسكرية من المقاومة القسم والبيعة للشهيد القائد وكل الشهداء "بإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي ومشاريعه الاستكبارية والعدوانية"، لتقام الصلاة على جثمانه بإمامة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين.

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