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شيخ العقل هنأ الجيش بعيده ودعا الى الالتفاف حوله والتكاتف لحماية الوطن

1
AUGUST
2024
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هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الجيش، قيادة وعناصر في عيده التاسع والسبعين، منوها “بدوره الكبير في تجسيد روح الوطنية الحقة الجامعة، وفي بذل التضحيات الجمة، لتوفير الحماية والاستقرار والأمان، ذودا عن حياض الوطن ومقوّمات وجوده وصون رسالته ومميزاته”.

ودعا في بيان للمناسبة “للالتفاف حول الجيش في مواجهته للتحدّيات الكبرى القائمة، التي تضع لبنان أمام منعطفات مصيرية، وللتكاتف الداخلي المطلوب، لتوفير الحماية للدولة والمؤسسات الضامنة الوحيدة للوطن ومستقبل أبنائه، كما الجيش الضامن لوحدته وأسسه”.

من جهة ثانية، شارك الشيخ أبي المنى في الندوة الدينية التي نظمتها “جمعية LDC” في دار الطائفة في بيروت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية، المخصّص للمغتربين، مباركاً للجمعية “عملها في احتضان الشباب ورعايتهم، وداعياً للتمسك بالثوابت الروحية والاخلاقية والوطنية، لكي لا تكون الغربة عن الوطن غربة حقيقية، ولكي تبقى الجذور ثابتة مهما بعُدت المسافات وتطوّرت الحياة”.

وحاضر في الندوة الشيخ سلمان شيّا متناولاً المواضيع الدينية والتوحيدية والتوجيهية المطروحة.

واستقبل شيخ العقل وفداً من المجمع الثقافي الجعفري برئاسة الشيخ محمد حسين الحاج وضمّ السادة، حسن كاشي، فوزي البيطار، عمر المصري، اياد البنا ومريم الحاج، لتقديم التعازي بشهداء مجدل شمس ودعوة سماحته الى مؤتمر عن الامام الحسين يقيمه المجمع في 20 الجاري.

كما استقبل وفداً ضمّ: د. حسن قبيسي، د. فواز الحسامي ود. مالك حيدر، بحضور عضو المجلس المذهبي الاستاذ أسامة ذبيان.ومن زوّاره :المحامي فرج الله فواز الذي قدّم له مجموعة من الكتب واقتراحاً بتأسيس مجمع للغة العربية في لبنان.

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه على التوالي: وفداً من مشايخ آل الدنف من بعلشميه، وفداً من مشايخ آل ملاعب في بيصور. الشيخ عزت عبد الخالق ومشايخ. وفداً من راشيا يرافقه مستشاره الشيخ فريد ابو ابراهيم. الشيخ محمد مطر ونجله د. طالب مطر. رئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى والمهندس وجيه الجردي من وزارة الاشغال العامة والنقل. الدكتور هشام عجيب. المغترب جهاد سليم أبي المنى ونجله كرم وايهاب هلال.

وتلقى شيخ العقل اتصالات تعزية وتضامن بشأن حادثة مجدل شمس، أبرزها من الأب بطرس عازار، جوزيف حرفوش ووليد البستاني.

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