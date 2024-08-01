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تطورات قد تفتح المنطقة على مشارف مرحلة غير مسبوقة بخطورتها!

1
AUGUST
2024
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مع أن باع إسرائيل الطويل و”إرثها” المتأصل والضارب عميقاً في تاريخ الاغتيالات والتصفيات، قديماً وحديثاً، في صفوف أعدائها عبر مراحل الصراع العربي- الإسرائيلي لا يستدعيان الانذهال أمام أي حدث أو تطوّر “اغتيالي” جديد، لكن ما جرى ما بين ليل الثلاثاء وفجر أمس الأربعاء لا تنطبق عليه إلا معايير إشعال إسرائيل حرب اغتيالات متتابعة بنمط متزامن خاطف وغير مسبوق تستهدف عبره رموز الصف القيادي الأول في “محور الممانعة” بأسره.

بفارق سبع ساعات فقط، ما بين الثامنة ليلاً بتوقيت بيروت والثانية فجراً بتوقيت طهران (يتقدم ساعة واحدة عن بيروت)، ارتسمت معالم أشرس حروب الاغتيالات “وعروض القوة” الدامية التي شنتها إسرائيل ضد قادة “حزب الله” و”حماس”، والأخطر من انطلاق هذه الحرب من حارة حريك تزامنها بالتمدّد إلى عقر دار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أقسى التحديات اطلاقاً لعاصمة المحور الممانع ونقطة ارتكاز “وحدة الساحات وربطها” في هيبتها الأمنية ومظلة حمايتها لحلفائها الضيوف.

وسط المعالم غير المسبوقة في خطورتها التي اكتسبها اغتيالان متعاقبان، أولهما طاول القيادي العسكري الأكبر في “حزب الله” فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني، الرمز التاريخي والرجل الأول في “حماس” رئيس المكتب السياسي في الحركة إسماعيل هنية في مكان استضافته في طهران، بدأ الصمت الثقيل الذي التزمه “حزب الله” حتى بعد العثور على جثة القيادي العسكري الأول لديه أبلغ تعبير عما تشهده وما قد تشهده الساحة اللبنانية وربطاً الساحة الإقليمية في الأيام والساعات القليلة المقبلة من تطورات قد تفتح المنطقة على مشارف مرحلة غير مسبوقة بخطورتها.

وإذ ترصد كل الأوساط المحلية اللبنانية والخارجية ما قد يتبلور من خطة لمحور الممانعة كلاً للرد على إسرائيل، شكّكت أوساط مواكبة للاتصالات الديبلوماسية المحمومة التي تسابق تداعيات الاغتيالات في أن تتمكن هذه الاتصالات من احتواء الوضع المتدحرج في الخطورة. بل إنها ذهبت إلى الاعتقاد بأن الأنظار والحسابات والتقديرات يجب أن تتركز على ما يمكن أن يحصل بعد انقضاء مراسم تشييع كل من القيادي العسكري فؤاد شكر وإسماعيل هنية بما يعني أن التوقيت المرجح لأي ردّ، أياً تكن طبيعته، هو بعد التشييع، بحسب ما أفادت "النهار". 

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