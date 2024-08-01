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السيّاح العرب يفضلون اللاذقية... تفاؤل بموسم سياحي واعد في الساحل

1
AUGUST
2024
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الوطن السورية: أكد مدير السياحة في اللاذقية فادي نظام لـ«الوطن» أن الإقبال السياحي في اللاذقية ممتاز خاصة في نهاية كل أسبوع، في حين يكون الإقبال جيداً خلال باقي الأيام.

 

وأشار نظام إلى أن اللاذقية تشهد زيارات لوفود سياحية من دول عربية بزيادة بين 50 إلى 60 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن هناك إقبالاً لافتاً من النزلاء العرب خلال شهري أيار وحزيران من العام الجاري بنسبة الضعف من العام الفائت.

 

وفيما يخص السياحة الشعبية، قال نظام: إن الدعم والاهتمام الحكومي لقطاع السياحة الشعبية كبير، وتلاقي المواقع الشعبية إقبالاً جيداً في المحافظة.

 

وحول الأجور والأسعار السياحية بيّن نظام أن أجور الإقامة في الشاليهات بمنتجعات السياحة الشعبية تتراوح بين 100 إلى 350 ألف ليرة، حسب عدد الأسرة والواجهة البحرية والنوع بالنسبة للغرفة سواء كانت مفردة أم مزدوجة أو جناح.

 

وفي طرطوس شهد هذا الموسم حتى الآن حركة جيدة وخاصة خلال عطلة عيد الأضحى الطويلة وأيام العطل، ومازالت نسب الإشغال جيدة في معظم المنشآت وخاصة الموجود منها على شاطئ البحر.

 

وأكد مدير سياحة طرطوس بسام عباس أن التوقعات تشير إلى موسم سياحي واعد ونسب قدوم سياحي جيدة جداً، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لدعم القطاع السياحي.

 

وأشار إلى أن أهم المشاكل التي يواجهها القطاع السياحي حالياً هي موضوع حوامل الطاقة وتوافرها وأسعارها من كهرباء وماء والتي تؤثر في ارتفاع تكاليف التشغيل.

الوطن السورية
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