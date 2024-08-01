عناوين الصحف ليوم الخميس 1 آب 2024

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الأخبار: في ظلال فلسطين

النهار: الضاحية وطهران بفارق ساعات ... لبنان يترصد الردّ

البناء: نتنياهو يترجم بالدم في طهران وبيروت نتائج زيارته لواشنطن واتفاقه مع بايدن / إسماعيل هنية وفؤاد شكر قائدين شهيدين… ولبنان وإيران يستعدان لردود قاسية / خامنئي: الثأر لدماء هنية من واجب إيران… ونصرالله يتحدث اليوم بعد التشييع /



الحمهورية: الأعصاب مشدودة على إمتداد المنطقة

أثمان دامية لمشاريع الحقبة المقبلة



اللواء: نصر الله اليوم في تشييع شكر يحدّد ردّ المحور على التوغل في الإغتيالات

إيران تكشف عن مقتل مستشار عسكري وتضامن حكومي ووطني مع مصاب الضاحية

الديار: بعد اغتيال هنية في طهران وابو محسن في الضاحية الحرب على الابواب

نتنيناهو بدعم اميريكي يحاول فرض المخطط الصهيوني على المنطقة بالاغتيالات وإثارة الرعب

المقاومة من لبنان الى العراق الى اليمن وبخاصة طهران ستوجه ضربة قوية وتُفشل مشاريع الاحزاب الدينية



l'orient le jour: Assassinats de Haniyé et de Chokor : l'Iran et le Hezbollah préparent chacun sa riposte



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: إدارة الطيران المدني الكويتية: تنسيق مستمر مع «الخارجية» و«الناقلات الجوية» لإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى بيروت

ميقاتي يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد وحزب الله يعلن رسمياً مقتل القيادي فؤاد شكر

الشرق الأوسط السعودية: «نيويورك تايمز»: خامنئي أمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال هنية



الوطن السورية: تحذيرات أميركية- بريطانية من السفر إلى المنطقة وخطة حكومية لبنانية في حال حدوث نزوح كبير … حزب اللـه أكد استشهاد شكر وموقفه السياسي يعلنه السيد حسن اليوم