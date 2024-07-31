جنبلاط أبرق إلى مشعل والقادة في "حماس" معزيا بهنية

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أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل والقادة في "حماس"، معزيا ب"اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه".

وجاء في نص البرقية: "لقد تلقيت بأسف شديد نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد اسماعيل هنية ومرافقه.

إنني إذ أدين بشدة هذه الجريمة الجبانة من العدو الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع أنواع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، أتقدم بخالص التعازي من عائلتي الشهيد هنية ومرافقه، ومن قيادة حركة "حماس"، والشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، مؤكدا الموقف الدائم إلى جانب قضية فلسطين التي ستنتصر على ظلم الاحتلال مهما طال الزمن".