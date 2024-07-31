وزير الدفاع دان الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على حارة حريك!

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دان وزير الدفاع الوطني موريس سليم الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على حارة حريك في الضاحية الجنوبية واستشهاد اطفال ومدنيين أبرياء آمنين في منازلهم واصابة العشرات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي أمعنت آلة القتل الإسرائيلية في خرقه.

وشدد الوزير سليم على ان الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان هي خرق لقرار مجلس الامن ١٧٠١ مؤكدا وجوب تضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة.

وزير الدفاع التقى في مكتبه في اليرزة، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان بيار لاكروا في حضور رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق.

الوزير سليم اكد تمسك لبنان بالقرار 1701 وحرصه على تطبيقه بالتعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية – اليونيفيل مثمنا الدور الذي تقوم به هذه القوة في الجنوب.

لاكروا اشار الى جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد في المنطقة. واكد العمل على تأمين دعم اضافي للجيش اللبناني.