الدفاع المدني: إنتهاء عمليات الاطفاء والتبريد في المساحات الشاسعة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة مصفاة دير عمار - طرابلس

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصر الدفاع المدني تمكنوا بالتعاون مع طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، في تمام الساعة ١٥،٣٠ من تاريخ اليوم في ٣١-٧-٢٠٢٤، من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار بمحاذاة مصفاة دير عمار - طرابلس. وقد ساهم تضافر جهود العناصر بمحاصرة النيران بأقصى سرعة ممكنة والحؤول دون امتدادها الى خزانات المازوت المجاورة، بالرغم من اشتداد قوة الهواء التي اعاقت عمليات الإطفاء، إضافة إلى وجود بعض البقع النفطية التي ساهمت بانتشار النيران".