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دولة عربية "تحث" رعاياها على مغادرة لبنان!

31
JULY
2024
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حثت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، رعاياها في لبنان على مغادرته "فورا"، ودعت مواطنيها لعدم السفر إلى العاصمة بيروت، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة عموما والجمهورية اللبنانية خصوصا.

وقالت الخارجية العمانية في بيان: "نظرا للأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة في الجمهورية اللبنانية، تحثّ الوزارة على عدم السفر إلى لبنان".

كما حثت الوزارة "جميع المواطنين العُمانيين الموجودين في لبنان على ضرورة العودة الفورية إلى أرض الوطن".

 

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.

كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

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