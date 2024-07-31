"الشرق الأوسط": تعديل في بعض مواعيد الرحلات

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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "تعلن الشركة أن رحلاتها ليوم 31 تموز ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها الى صباح اليوم التالي بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".



وأضاف البيان، "الرحلات التي تم تأخير مواعيدها من 31 تموز 2024 الى صباح 1 آب 2024 هي 7 من أصل 38 رحلة:



توقيت الاقلاع المعدل في 1 آب توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



صباحاً06:40 02:15 بيروت دبي ME431



صباحاً08:10 22:00 بيروت لندن ME204



صباحاً06:00 21:15 بيروت جدة ME369



صباحاً05:45 20:35 بيروت أبو ظبي ME419



صباحاً05:30 02:50 بيروت الدوحة ME435



20:20 ليلاً 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225



صباحاً03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226



جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".



وتابع، "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة".