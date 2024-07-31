نائب الحزب يكشف مصير "القيادي شكر"!

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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنّه "مازال مصير القائد الكبير فؤاد شكر مجهولًا حتى الآن"، وذلك في تصريح من موقع العدوان الإسرائيلية في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، أنه "كما بات معروفاً قام العدو الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30-07-2024 حيث استهدف مبنى سكنياً في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.‏ وكان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى". ‏

وشدد الحزب، على أن "فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه".‏