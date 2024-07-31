لقاء هام بين بوحبيب ووفد من الامم المتحدة...!

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إجتمع وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بوحبيب مع وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، بحضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو، يرافقهما وفد رفيع المستوى من اليونيفيل. تخلل الاجتماع عرض عن أبرز الأحداث الأخيرة التي عصفت بلبنان والمنطقة وسبل أحتواء التصعيد منعا لتوسيع رقعة الحرب. أشار الوزير بو حبيب بأن الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الاسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع. مؤكداً على أن الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون الا من خلال السبل الدبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارت الاممية ذات الصلة، سيما مندرجات القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب.