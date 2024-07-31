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اللواء خير تفقد المنطقة المستهدفة: الاضرار ستكون على عاتق الدولة!

31
JULY
2024
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تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة الغارة الإسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية مع وفد من الهيئة، وقال في تصريح: "حمدًا لله على سلامتكم، رحم الله الشهداء. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

أضاف:" بعد هذه الحادثة الاليمة طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فورا عقد جلسة لمجلس الوزراء وقد حضره معظم الوزراء  واتخذ قرارات حاسمة تتعلق بالوطن والدولة. أما بالنسبة إلى الهيئة العليا للإغاثة فكلفنا دولة الرئيس بأن نقوم بجولة اولية للاطلاع على الأضرار، وبخاصة الشهداء والجرحى، والاضرار كافة ستكون على عاتق الدولة. منذ يوم أمس ننسق مع المعنيين على الارض وبخاصة بلدية حارة حريك لتأمين المواطنين الذين تضررت منازلهم وسنكون الى جانبهم ومساعدتهم بكل ما يلزم وسوف نفتح منازلنا لهم". 

سئل عن رأيه بالاستهداف الاسرائيلي، أجاب:"رئيس مجلس الوزراء عبّر عن قرارات الشعب اللبناني من خلال جلسة  مجلس الوزراء  اما بالنسبة إلى الرد فهذا الأمر يعود إلى قرارات الدولة او القرارات الموجودة على الارض. فنحن كدولة لبنانية وكشعب لبناني لا نقبل اي اعتداء علينا".

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