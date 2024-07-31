ماغرو من السرايا: للانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة!

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، سفير فرنسا هيرفي ماغرو.

بعد اللقاء قال ماغرو: "ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد، ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل، وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة".

وردا على سؤال قال: "نحن للأسف في وضع حذرنا منه دائما، ولقد دعونا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد، لأننا كنا ندرك بأن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر، وللاسف نحن الان في الوضع الذي توقعناه، ولهذا بذلنا الكثير من الجهد في الأشهر الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد".

وقال ردا على سؤال: "سنستمر في جهودنا، ولا اسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة".