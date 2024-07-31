المتحدث باسم غوتيريش: قلقون من الضربات الإسرائيلية في بيروت!

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أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، عن قلقه إزاء الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب "روسيا اليوم".

وشدد دوجاريك على أنه يتعين على كل الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد آخر، والالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701.

بدورها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت عن قلقها العميق إزاء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واعتبرت المسؤولة الأممية في بيان، أن "الحل لا يمكن أن يكون عسكريا". وقالت إنها على اتصال وثيق مع المحاورين الرئيسيين في النزاع، ودعت إلى التهدئة.