حزب اللـه غير مستعجل بالرد

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الوطن السورية: شن الاحتلال الإسرائيلي اعتداءً، عبر غارة جوية، استهدفت مبنىً سكنياً في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما تسبب بتسوية 4 طبقات من المبنى المأهول والملاصق لمشفى «بهمن»، الأمر الذي أسفر، حتى ساعة إعداد الخبر، عن ثلاثة شهداء وإصابة أكثر من 60 جريحاً بينهم 7 أطفال حسب قناة «الميادين».

وعلى حين زعم جيش الاحتلال وبعد دقائق قليلة على عدوانه بأنه استهدف القائد المسؤول عن هجوم الجولان وبأن «الأمور انتهت»، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية ووكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله: إن القيادي المستهدف في حزب اللـه فؤاد شكر نجا من الاغتيال، لكن قناة «سكاي نيوز» نقلت عن مصدر أمني لبناني باستشهاد القائد شكر.

وسائل إعلام لبنانية استبعدت رداً مباشراً من حزب اللـه على العدوان، وأن الحزب «لن يردّ بشكل سريع على إسرائيل، وإنّما سيأخذ وقته في دراسة كيفيّة الرّدّ وزمانه ومكانه».