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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 تموز 2024

31
JULY
2024
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 الأخبار: المقاومة للعالم: لا كلام خارج الميدان

 

 


الديار: «اسرائيل» تضرب في الضاحية... كيف سيرد حزب الله؟
استنفار دولي لتفادي حرب شاملة
ازمات اسرائيل الداخلية تهدد وحدة جيشها

 

 


اللواء: إسرائيل تقصف الضاحية بموافقة أميركية.. والهدف فؤاد شكر
مسيَّرات انقضاضية على مستعمرات الشمال.. وفتح الملاجئ في تل أبيب استعداداً للحرب

 

 



البناء: الاحتلال يكسر قواعد الاشتباك ويستهدف الضاحية و«قائداً كبيراً» بتغطية أميركيّة / المقاومة تتريث في بيانها وردّها الرادع قيد الإعداد لفرض قواعد اشتباك جديدة / ترابط الاحتلال الأميركي مع حرب غزة يظهر في تزامن غارات بغداد وبيروت /

 

 

 


النهار: إسرائيل أسقطت الخطوط الحمر واغتالت فؤاد شكر... أحد المتهمين في تفجير المارينز ببيروت عام 1983

 

 

 

 

الجمهورية: عدوان إسرائيلي على الضاحية

 

 


l'orient le jour: Frappe israélienne dans la banlieue sud : les premières leçons et les conséquences possibles

 


عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: اتصالات لعدم ترك لبنان وحيداً وخطط طوارئ لإجلاء عبر مطاري رياق وحامات العسكريين والقليعات المدني
لبنان.. تضارب معلومات عن اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية

 

 


الشرق الأوسط السعودية: كيف ترى واشنطن احتمالات التصعيد في لبنان؟
استبعاد رسمي للحرب الشاملة... وتوقعات بـ«استنزاف مستمر»

 

 


الوطن السورية: سورية أدانت وتضامنت مع لبنان.. روسيا: انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وإيران: عمل خبيث لن يوقف المقاومة … عدوان إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية.. وحزب اللـه غير مستعجل بالرد

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