مسيَّرات انقضاضية على مستعمرات الشمال

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ردت اسرائيل على حزب الله، فاستهدفت بغارة من مسيّرة المسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية، في حارة حريك، قرب مستشفى بهمن.



وادى الحادث الى سقوط مدنيين.



وبعد اعلان الجيش الاسرائيلي مسؤوليته عما جرى، وضع جيش الاحتلال وحداته في حالة تأهب قصوى، وفتحت الملاجئ وسط اسرائيل تحسباً لضربة من حزب الله.



وعلى الفور جمع بنيامين نتنياهو كبار ضابط الجيش الاسرائيلي في مكتبه للتداول.. ولم يبلغ نتنياهو اعضاء الحكومة بالهجوم على حارة حريك لعدم ثقته بوزير الامن القومي بن غفير.





وليلاً بدأ حزب الله بالرد على الهجوم على الضاحية الجنوبية باطلاق سرب من المسيَّرات باتجاه الجليل الغربي.