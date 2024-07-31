living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العميد جابر لـ "الديار": جبهة لبنان هي بوابة الجحيم لـ "إسرائيل"

31
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: هيام عيد-

على الرغم من محاولات الإستغلال الواضحة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو لاستشهاد الأطفال في مجدل شمس في الجولان يوم السبت الماضي، من أجل تنفيذ عدوان على حزب الله، فإن الحشد الكبير للجهود الديبلوماسية قد لعب دوراً كبيراً في تراجع منسوب التهديد "الإسرائيلي"، وفق ما يكشفه رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر، الذي يؤكد لـ "الديار" أن "التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة للبنان تتراجع، فيما تستمر الإتصالات الديبلوماسية الدولية بين اكثر من طرف".

 

ويشير إلى أن "إسرائيل لم تحدد بعد نوعية وطبيعة وحجم الضربة التي تتحدث عنها وتهوّل بها منذ السبت الماضي، وإلاّ لكانت قامت بها، وبالتالي فإن الحكومة "الإسرائيلية" تدرس وبميزان الجوهرجي، حجم وقياس الضربة التي تستعد لها، تحسباً لعدم الوصول إلى فتح الجبهة الواسعة في المنطقة".


وعليه، فإن العميد جابر يرى أن "التهديد والتهويل هو بضربة محدودة وموجعة، ولكن من يضمن "لإسرائيل" أن حزب الله سيعتبرها محدودة وأنه لن يرد بدوره عليها، وسيستهدف المواقع التي كان قد صوّرتها مسيرة الهدهد فوق إسرائيل، وربما يستهدف تل أبيب على سبيل المثال".

 

ويشدد على أن "جبهة لبنان ليست مثل جبهة غزة المحصورة بل هي بوابة الجحيم، ولذلك فإن المشهد اليوم هو على الشكل الآتي، حيث أننا لم نخرج بعد من احتمالية الضربة الإسرائيلية، ولكنها تتراجع يوماً بعد يوم وإن لم تحصل خلال الساعات الـ 24 المقبلة فهي لن تحصل، في ضوء عملية الدوزنة للضربة بين الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل احتواء التوتر والتصعيد".


ويستدرك بأن "حزب الله لا يريد الحرب الموسّعة، ولكن إذا فُرضت عليه فهو سيخوضها لانه لا يستطيع عدم الرد، فالسيد حسن نصرالله أعلن أنه مقابل ضرب بيروت فإن الحزب سيضرب "تل أبيب" ومقابل الضاحية سيضرب حيفا".


وعن تحليق المسيّرات فوق حقول الغاز "الإسرائيلية" في الأيام الماضية، يؤكد جابر أنه "رسالة من الحزب بأن فتح حرب كبيرة، سيواجه باستهداف منصات النفط والغاز وتدميرها كلها، وهذا ما تخوف منه أكثر من مسؤول إسرائيلي".

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   