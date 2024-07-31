هوكشتاين "قلق بشدة" جرّاء الضربة الإسرائيلية في الضاحية: الحلّ الديبلوماسي هو السبيل لإنهاء الأعمال القتالية

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أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، آموس هوكشتان، عن "قلق الشديد" جرّاء الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية والتي "تسبّبت في خسائر بشرية".

وقال هوكشتان إنّ "الحلّ الديبلوماسي وليس العسكري هو السبيل لإنهاء الأعمال القتالية".



وفي أول تأكيد إسرائيلي على عملية الاغتيال للقائد العسكري الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنّه "نؤكد رسميّاً اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر"، معتبراً أنّ "شكر هو القائد العسكري الأعلى في "حزب الله" وكان اليد اليُمنى لنصرالله، ورئيس الوحدة الاستراتيجية".