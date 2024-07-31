وزارة الصحة: ثلاثة شهداء من بينهم طفلة وطفل و74 جريحا والبحث مستمر عن مفقودين

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صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نشر حصيلة جديدة مفصلة وغير نهائية للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وفيها ان العدوان أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة وطفلة وطفل فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض

أما الجرحى فبلغ عددهم 74 وقد عولج معظمهم حيث خرج 65 من المستشفيات ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء خمسة من بينهم في حال حرجة.

وتوزع الجرحى كالتالي:

١- مستشفى الزهراء: ٦ جرحى - خرجوا جميعا" من المستشفى

٢- مستشفى الجيعتاوي: جريح بقي في المستشفى (قسم الحروق)

٣- مستشفى الساحل: ٩ جرحى (حالة واحدة منهم حرجة) - بقي في المستشفى ٣ جرحى و خرج ٦

٤- مستشفى الرسول: ١٠ جرحى خرجوا جميعا" باستثناء جريح واحد

٥- مستشفى السان جورج: جريحان عولجت وخرجا

٦- مستشفى بهمن: ٤٦ جريحا - خرج منهم ٤٢