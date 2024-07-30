ابو زيد: الكيان لا يملك سوى سلاح القتل والغدر عن بعد ويخشى المواجهة عن قرب

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كتب النائب السابق امل ابو زيد عبر صفحته:

‏ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال قادة في المقاومة، ونتوجه بالتعزية الصادقة للمقاومة وجمهورها. هذا الاعتداء المستنكر يؤكد النيات الإجرامية لإسرائيل ومحاولتها التبريرات الكاذبة لاستكمال عدوانها على لبنان، للتعمية عن مسؤوليتها المباشرة في مجزرة مجدل شمس التي يرفض الكيان الإسرائيلي فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها. الحقيقة ستظهر، وسيتأكد العالم أن الذي قتل عشرات الآلاف من أطفال غزة لن يتردد عن قتل أطفال مجدل شمس في الجولان المحتل، الذي تصدى فيه أبطال بني معروف للأكاذيب والوقاحة الإسرائيلية. من ذبح أطفال غزة هو آخر من يحق له الكلام عن أطفال مجدل شمس المحتلة. إن ما حصل الليلة يدل على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك سوى سلاح القتل والغدر عن بعد ويخشى المواجهة عن قرب.