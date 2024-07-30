قرار مهم لوزير المالية

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً، مدد بموجبه "مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /1507.50/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي:

بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024

بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024

ويأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية".