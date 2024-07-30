living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جورج عطالله حول الاساءة للمسيحية في إفتتاح اولمبياد باريس: التزامنا الاساسي هو الشهادة للحقّ ولا شيء غير الحق

30
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:

بعد أن تكلم مَن تكلم وإعترض مَن إعترض على ما قام به مُستهدفو الإيمان المسيحي خلال إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ في باريس أرى لزاماً مقاربة الموضوع بشكل حقيقي يتجاوز الإعتراض العاطفي للوصول الى توصيف ما يُحاك ضد كنيسة المسيح من مؤامرات.
لا بدّ أولاً من الإشارة إلى أن السياق التاريخي لضرب الكنيسة وتالياً الإيمان بالسيد المسيح قد إستعمل المحطات الأساسية في تاريخ الشعوب الجيوسياسي لتوجيه ضربات كبيرة لتأثير الكنيسة كسلطة تبشيريّة ولعل أبرز تلك المحطات في التاريخ الحديث كانت الثورة الفرنسية وشقيقتها البولشفيّة حيث كان من نتيجتهما تحجيم التأثير التبشيريّ للكنيسة تحت ذرائع واهية تم تسويقها بمُسميات الحرية وتدخل رجال الدين وفصل الدين عن الدولة وما الى ذلك…
المحطة الأساسية التالية ايضاً التي تم إستعمالها كمطيّة إضافية لإستهداف الكنيسة كانت ما يسمى حقوق الإنسان وشُرعاتها والإضافات حيث القاعدة العامة هي أنه لتمرير أي ضربة للالتزامات الايمانية والدينية والأخلاقية والوطنية يتم وضع الفكرة تحت عنوان حقوق الإنسان ويبدأ اللوبي الشيطاني بالضغط والدعاية والاعلام الذي يلعب الدور الرئيس في غسل العقول وإقناع الجمهور بتبنّي الهرطقة بدل الحقيقة.

ومؤخراً مند سنوات عدة بدأ استعمال الرياضة في مؤامرة ضرب الكنيسة لما للرياضة من تأثير كبير.

قد يتساءل البعض كيف تم ذلك وكيف تدرّج الأمر ؟
هذا سهل جداً اذا لاحظنا كيف تدرج الإفساد المُسمى حقوق من قدسية الأسرة التي هي الكنيسة الصغيرة بحسب إيماننا الى مدنيّة الزواج الإلزامي، ومنه الى المُساكنة، وبعده الإنجاب خارج اطار الزواج، وصولاً الى زواج الشاذين ( ذكور بذكور واناث بإناث) وختمه حتى الآن بتبني الشاذين للأطفال، دون ان ننسى بدعة الجنس الثالث او اللا هوية جنسية.
لذلك إن ما نراه اليوم ليس تفصيلاً بسيطاً في حياتنا نحن المسيحيين لنغضّ النظر عنه كما يحاول البعض إقناع نفسه بأنه مدعو فقط لتحصين نفسه أو بيته دون أي وجوب للإعتراض على مؤامرة ضرب كنيسة المسيح والمؤمنين به، فالخطورة هنا تكمن في محاولة الشيطان وادواته تحييدنا الواحد تلو الآخر عن المواجهة فتضعف الجماعة ويظنون ان الكنيسة تسقط نتيجة ذلك التخلي.

اذاً فإن التزامنا الاساسي هو الشهادة للحقّ ولا شيء غير الحق ومهما كان الثمن لأننا إن كنا نؤمن بالمسيح فالشهادة له هي المُبتدأ والمُنتهى.

الكلام الممكن كثير، ولكن يمكن إختصاره في هذه العجالة بأننا في خضمّ معركة قاسية بين الخير والشر، بين الطاهر والعاهر، بين الحق والباطل، وان الكلام بأن المثلية هي حقّ انساني هو الخطيئة والنجس بعينه، وبالتالي هي شذوذ مهما حاولوا تلطيف مسمياته.... وكفى

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   