فتح أبواب التسجيل لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية للعام الرابع على التوالي

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للعام الرابع على التوالي وبعد نجاحه الكبير، تتواصل منافسات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (TGR MENA ESPORTS CUP)، مع فتح باب التسجيل يوم 18 تموز/يوليو، برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation وبتنظيم "ديزيرت فوكس رايسينج"، ورعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية التي أمّنت مكان عقد نهائيات الكأس في "قبة الألعاب الإلكترونية" في العاصمة الأردنية عمّان. وتقام البطولة بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات، ودعم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية الذي يترأسه سمو الأمير عمر بن فيصل. وسيتنافس في موسم عام 2024 المرتقب للغاية أمهر سائقي أجهزة المحاكاة من 16 بلدًا، ليتأهل سائقيْن من كل بلد إلى التصفيات الإقليمية التي سيتأهل منها أقوى 24 سائقًا إلى نهائيات الكأس التي ستُقام في الفترة ما بين17 و19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على الجائزة الكبرى بقيمة 10,000 دولار أمريكي، في حين سينال الفائزان بالمركزيْن الثاني والثالث أجهزة محاكاة من Next-Level Racing.

وبهذه المناسبة، قال عز بسطامي، المنسق العام لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الرائع أن نحظى بهذه الثقة من الاتحاد الدولي للسيارات وشركة تويوتا وباقي الشركاء للعام الرابع على التوالي لتنظيم البطولة الأكبر في المنطقة، ونشكرهم على ثقتهم ودعمهم المتواصل".

وأضاف: "في النسخة الرابعة، نفسح المجال لأكثر من 1000 متسابق ليبرزوا مواهبهم في السباقات الرقمية، وتمكين المشاركين من تحدي قدراتهم مع عرض أعمال تويوتا المبتكرة في ساحة رياضة السيارات، مما يضمن أن تتجاوز متعة رياضة السيارات الحدود التقليدية.

وختم بسطامي حديثه قائلًا: "نتمنى التوفيق لجميع المتسابقين، ونتطلع إلى الترحيب بكم في الأردن في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لنتوج البطل سويًا".

يُفتح باب التسجيل لجميع محبي هذا النوع من السباقات من الدول المشاركة ابتداءً من 18 تموز/ يوليو ولغاية 2 آب/ أغسطس 2024. ويُنتظر أن تكون المنافسات هذا العام على أشدها مع التطوّر الملفت الذي تشهده المنطقة في السباقات الرقمية. وكما جرت العادة، يحجز الفائز بكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقعدًا في النهائيات العالمية لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية المقرر إقامتها أواخر العام الحالي.

للتسجيل، يرجى الضغط هنا. يجب على المتسابقين اختيار بلدهم ثم تعبئة بياناتهم بالكامل، وسيراجعها الفريق التنظيمي للبطولة للموافقة عليها، وإدراج أسماء المتسابقين ضمن قائمة المشاركين.

ستنطلق التصفيات المحلية يوم الخميس 15 آب/أغسطس؛ حيث قُسِّمت المنافسات إلى 4 مجموعات من البلدان. وتضم المجموعة الأولى كلًا من: الأردن ومصر والمغرب ولبنان، وتليها في الأسبوع التالي المجموعة الثانية، وتضم: فلسطين والعراق وقبرص وموريتانيا، ومن بعدها المجموعة الثالثة، وتضم: السعودية وعُمان والبحرين والإمارات، على أن تُختتم التصفيات المحلية مع المجموعة الرابعة التي يتنافس فيها السائقون من قطر والكويت واليمن وتونس. وسيحجز كل بلد مقعديْن في التصفيات الإقليمية التي تُقام يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر.

وكما جرت العادة، تُقيم الجهة المنظّمة فعاليات عديدة إلى جانب منافسات الكأس؛ حيث من المقرر إقامة عدة بطولات مُصاحبة للحدث الأكبر وأبرزها؛ كأس الأمم التي تجمع سائقين من كل بلد يتناوبون على القيادة في سباق تحمل، وتحدي الجامعات، إضافةً إلى نهائيات بطولة الأردن في التاندم دريفت.

روزنامة التصفيات المحلية:

15 آب/ أغسطس – الأردن

16 آب/ أغسطس – مصر

17 آب/ أغسطس – المغرب

18 آب/ أغسطس – لبنان

22 آب/ أغسطس – فلسطين

23 آب/ أغسطس – العراق

24 آب/ أغسطس – قبرص

25 آب/ أغسطس – موريتانيا

29 آب/ أغسطس – السعودية

30 آب/ أغسطس – عُمان

31آب/ أغسطس – البحرين

1 أيلول/ سبتمبر – الإمارات

5 أيلول/ سبتمبر – قطر

6 أيلول/ سبتمبر – الكويت

7 أيلول/ سبتمبر- اليمن

8 أيلول/ سبتمبر - تونس

وستُنقل التصفيات المحلية مباشرة على قناة "TOYOTA GAZOO Racing Middle East" على يوتيوب. وبإمكان المهتمين معرفة المزيد من التفاصيل ومواعيد السباقات من خلال زيارة صفحة البطولة على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.