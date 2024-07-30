“اللبنانية” تعلن حاجتها للتعاقد مع اختصاصيين في هذا المجال ..

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أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان “حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة اختصاصيين من حملة شهادتي الدكتوراه أو الماستر للتَدريس في كلية طب الأسنان للعام الجامعي 2024 – 2025 وفق الآتي:– قسم التعويضات الثابتة والمتحركةDepartement de Prothèse Adjointe et Conjointe combinées-Occlusodontie– قسم العلاجات الترميمية والتجميلية وعلاج الجذورDepartement de Dentisterie Restauratrice et Esthétique, et Endodontieالمستندات المطلوبة:1. شهادة الاختصاص (دكتوراه، ماستر، دراسات عليا).2. إذن مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية.3. إفادة انتساب إلى نقابة أطباء الأسنان.4. إفادة بالخبرات العملية”.وأشارت إلى أن “الطلبات تقدم اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 2 أيلول 2024 حتى يوم الخميس بتاريخ 12 أيلول 2024، وذلك في مبنى كلية طب الأسنان/مكتب أمينة سر الكلية – مدينة رفيق الحريري الجامعية الحدث”.



