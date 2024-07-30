بو صعب من عين التينة: لدى دولة الرئيس حرص شديد على إيجاد حل باسرع وقت لإنتخاب رئيس للجمهورية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائبه الياس بو صعب في عين التينة حيث تابع معه المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع لاسيما الميدانية منها وشؤونا تشريعية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب بعد اللقاء: “طبعا كان النقاش مع دولة الرئيس بالظروف التي يمر بها البلد والوضع الدقيق والخطير الذي نمر به، وتطرق النقاش الى الأزمة القائمة حاليا خاصة في الجنوب ومع العدو الاسرائيلي وآخر ما سمعت وأهم ما سمعت من دولة الرئيس انه رغم كل هذه الظروف التي نمر بها ورغم دقة المرحلة عنده حرص شديد على إيجاد حل باسرع وقت لإنتخاب رئيس للجمهورية وسيكون هناك جهد وعمل في هذا الإتجاه وشكرا”.