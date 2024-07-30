living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعديلات جديدة لتوقيت هذه الرحلات ... ومواطنون عالقون في أثينا!

30
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 30/31 تموز 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها الى 31 تموز2024  صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها  من 30 تموز 2024 الى صباح 31 تموز 2024هي 5 من أصل 32 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 31 تموز

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

06:10 صباحاً

02:15

بيروت

دبي

ME431

09:55 صباحاً

22:00

بيروت

لندن

ME204

06:25 صباحاً

20:55

بيروت

الدمام

ME443

06:05 صباحاً

21:15

بيروت

جدة

ME369

03:00 صباحاً

22:30

بيروت

كوبنهاغن

ME226

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

 

الرحلات التي تم تأخيرها  في 31 تموز 2024 هي 4 من أصل 38 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 31 تموز

توقيت الإقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

 صباحاً09:30

07:30

دبي

بيروت

ME426

14:45 بعد الظهر

12:45

بيروت

دبي

ME427

 صباحاً08:50

07:05

بروكسل

بيروت

ME215

 بعد الظهر13:20

11:35

بيروت

بروكسل

ME216

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .

كما قررت الشركة تسيير رحلة إضافية الى أثينا ME253/254  لتأمين عودة اللبنانيين العالقين هناك بسبب تعليق الشركات الاخرى رحلاتها الى لبنان. رحلة ME253 من بيروت إلى أثينا تقلع عند الساعة 18:00، ورحلة ME254 من أثينا إلى بيروت تقلع عند الساعة 20:55.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb  

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   