تعديلات جديدة لتوقيت هذه الرحلات ... ومواطنون عالقون في أثينا!

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 30/31 تموز 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها الى 31 تموز2024 صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها من 30 تموز 2024 الى صباح 31 تموز 2024هي 5 من أصل 32 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 31 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 06:10 صباحاً 02:15 بيروت دبي ME431 09:55 صباحاً 22:00 بيروت لندن ME204 06:25 صباحاً 20:55 بيروت الدمام ME443 06:05 صباحاً 21:15 بيروت جدة ME369 03:00 صباحاً 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

الرحلات التي تم تأخيرها في 31 تموز 2024 هي 4 من أصل 38 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 31 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة صباحاً09:30 07:30 دبي بيروت ME426 14:45 بعد الظهر 12:45 بيروت دبي ME427 صباحاً08:50 07:05 بروكسل بيروت ME215 بعد الظهر13:20 11:35 بيروت بروكسل ME216

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .

كما قررت الشركة تسيير رحلة إضافية الى أثينا ME253/254 لتأمين عودة اللبنانيين العالقين هناك بسبب تعليق الشركات الاخرى رحلاتها الى لبنان. رحلة ME253 من بيروت إلى أثينا تقلع عند الساعة 18:00، ورحلة ME254 من أثينا إلى بيروت تقلع عند الساعة 20:55.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb