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قال مصدر قيادي في حزب الله لـ "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء "إنّنا نأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد وأعددنا للأمر كامل عدته."

وأضاف المصدر: "مصطلح العدو عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء لأنه عدوان بمعزل عن حجمه."

وأكمل: "أبلغنا الموفدون باتصالهم بالعدو لتجنيب المدنيين ولكننا لا نثق بعدونا."

وقال المصدر إنّه "طرح علينا الموفدون عدم الرد على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك."

وأردف يقول: "سنرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي."

وكشف أنّ قيادة المقاومة ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل. وأضاف: "قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف."

وأكّد أنّه "لم يفاجئنا التبني الأمريكي لرواية العدو وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني."

وأوضح المصدر في حزب الله: "لا نتوقع اجتياحا بريا ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة."

وختم المصدر لـ"الجزيرة": "الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل."