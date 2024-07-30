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انذارات لـ8 مطاعم وإقفال 5 مراكز تجميل!

30
JULY
2024
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كثفت ادارة مصلحة الصحة الاقليمية في محافظة لبنان الحنوبي جولاتها الميدانية عبر مفتشيها في المطاعم ومراكز التجميل على مستوى الجنوب بهدف ملاحقة كل من تسول له نفسه اللعب بامن المواطن الغذائي والصحي لا سيما مع بدء الموسم الصيفي.

وسجلت حصيلة جولات فرق المفتشين في صيدا والغازية والعاقبية اقفال خمسة مراكز للتجميل بناء لتوجيهات وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فيراس الابيض لعدم حيازتها على التراخيص القانونية خلافاً لشروط مزاولة المهنة المرعية الاجراء ، واحيل صاحب احد هذه المراكز على النيابة العامة.

كما تم اثر الكشف على 8 مطاعم في المناطق المذكورة توجيه انذارات لاصحابها وامهالهم مدة 15 يوماً للعمل على اعتماد المعايير الصحية اللازمة ان من جهة النظافة وسلامة الغذاء حرصاً على صحة المواطنين، على ان يصار بعد الفترة المشروطة التثبت من التزامهم ، ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني. 

والجدير ذكره ان عملية التفتيش ستتسع في الاسابيع المقبلة على صعيد الجنوب لتشمل مدينة صور وجزين .

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