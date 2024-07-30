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اميل لحود : بخسارة أمين حطيط يخسر لبنان قامةً احترافيّة ووطنيّة

30
JULY
2024
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صدر عن الرئيس السابق العماد اميل لحود البيان الآتي: تبلّغنا بأسى شديد خبر رحيل الصديق والأخ في السلاح والوطنيّة العميد الركن أمين حطيط، الذي نعزّي عائلته والجيش وكلّ لبناني وطني بخسارة هكذا قامة وطنيّة، إذ كان له الدور الكبير في العام ٢٠٠٠ حين انسحب الجيش الإسرائيلي مكسوراً، وقد اعتمدنا عليه حينها للتأكيد على الانسحاب ميدانيّاً وكشف الاعتداءات المتبقية، ما زوّدنا بالمعلومات الدقيقة التي جعلتنا نواجه الإسرائيلي والأميركي للمطالبة بكلّ شبر من الأرض اللبنانيّة.
 
أضاف لحود: ما قمنا به مع العميد حطيط لم يُستكمل حين خرجنا معاً من سدّة المسؤولية، وهذا ما دفعنا لاحقاً لأن نزور الجنوب معاً لتبيان الحدود البحريّة وإظهار الاعتداءات الإسرائيليّة.
 
ورأى لحود أنّ العميد حطيط بقي شرساً في الدفاع عن حقوق لبنان في وجه المعتدي الإسرائيلي، كما في إيصال صرخة الحق من خلال إطلالاته الإعلاميّة القيّمة، إذ جعلته خبرته العسكريّة مرجعاً يُعتمد عليه، وإنّنا برحيله نخسر صديقاً كما يخسر لبنان قامةً احترافيّة ووطنيّة، لكنّ مواقفه وإنجازاته لم تذهب سدى، لأنّ طموحه برؤية لبنان منتصراً على العدو باتت قاب قوسين من التحقّق، بفضل المقاومة التي تشاركنا الإيمان بها.
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