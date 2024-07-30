living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عون في أمر اليوم عشية عيد الجيش: مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار

30
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه قائد الجيش العماد جوزاف عون أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش، جاء فيه:

"أيها العسكريون، تسعة وسبعون عاما من شرف التضحية والوفاء لوطننا الذي تعصف به رياح التحديات والأزمات، ولا يزال صامدا بصمود جيشه الذي يثبت يوما بعد يوم أن رجاله الأبطال ملتزمون بقسمه، وقد سطروا البطولات في مواجهة الأعداء من العدو الإسرائيلي إلى الإرهاب، مرورا بالمخلين بالأمن والخارجين على القانون. سنوات من التفاني والتضحية قدم الجيش خلالها خيرة شبابه للدفاع عن لبنان وأهله، ومنهم من ضحى بدمائه مستشهدا أو مصابا فداء للمهمة المقدسة، التي لا تزال أولوية بالنسبة إليهم.

أيها العسكريون، يواجه وطننا أقسى الأزمات والتحديات، السياسية منها والمالية والاجتماعية، فضلا عن التهديد المتمثل بالاعتداءات اليومية منْ  العدو الاسرائيلي، وما توقعه من ضحايا وتسببه من دمار وتهجير. في المقابل، لا تزال مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات مستمرة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب التنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ضمن إطار القرار 1701، على أمل أنْ يستعيد جنوبنا الهدوء وينعم أهلنا بالأمن والاستقرار. في الوقت عينه، تتابعون جهودكم للحفاظ على الأمن وضبط الحدود في سائر المناطق، غير آبهين بكل الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية لغايات مكشوفة. أما أنتم فتزدادون عزيمة، وتعززون بصمودكم ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتساهمون في إعادة المغتربين إلى ربوعه، وتستمر القيادة في موازاة ذلك بالوقوف إلى جانبكم وتوفير مقومات صمودكم. إن ما تتمتعون به من حس وطني واندفاع يجعلكم مصدر الأمل والضمان لوحدة لبنان وديمومته، ويزيدنا فخرا بكم، وبذلك تكتسبون مكانة رفيعة في وجدان اللبنانيين ولدى المجتمع الدولي.

أيها العسكريون، تضحياتكم هي الضمانة لبقاء لبنان. تمسكوا بشعاركم، شعار الشرف والتضحية والوفاء. ابقوا ثابتين في مؤسستكم التي لا تتخلى عنكم ولا عن عائلاتكم. وإلى شبابنا الذين يطمحون لبناء مستقبلهم في الخارج، ندعوهم إلى التمسك بوطنهم لأنه بحاجة إليهم، والمؤسسة العسكرية بحاجة إليهم أيضا، فهي جاهزة لاستقبالهم في صفوفها لندافع معا عن وطننا.

لا تفقدوا الأمل بوطنكم، لأن الأزمة ستنجلي حتما، وسيستعيد لبنان بريقه وازدهاره، وسيستعيد الشعب اللبناني مكانته في محيطه. يستحق لبنان منا كل تضحية، ومعا نستطيع النهوض به مجددا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   