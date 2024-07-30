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الجولان يطرد نتنياهو

30
JULY
2024
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 كتبت صحيفة "البناء": قال أهالي الجولان كلمتهم في بيان رفضوا فيه استغلال مأساة فقد أبنائهم لتبرير العدوان على لبنان والتسبّب بجرائم تشبه تلك التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وبعدما طرد أهالي مجدل شمس وسائر بلدات الجولان وزير المالية العنصري بتسلئيل سوتريتش، طردوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورفض أهالي شهداء مجدل شمس الذين سقطوا في مجزرة الصاروخ الإسرائيلي، أن يدخل نتنياهو الى مجلس العزاء وأن يتقبّلوا مواساته، ورفع نشطاء من الجولان لافتات كتب عليها «نتنياهو مجرم حرب ارحل من هنا».

 

وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً عن مجزرة مجدل شمس قالت فيه، «إن شعبنا في الجولان السوري المحتل، والذي رفض على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي أن يتنازل عن هويته العربية السورية لن تنطلي عليه أكاذيب الاحتلال واتهاماته الباطلة للمقاومة الوطنية اللبنانيّة بأنها هي التي قصفت مجدل شمس، ولا سيما أن أهلنا في الجولان السوري كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من مقاومة المحتلّ ومقاومة سياساته العدوانية التي تستبيح الأرض والهوية».

البناء
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