ماذا دار بين بو حبيب وموفد حزب الله؟

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قالت صحيفة "اللواء": فيما لم يتأكد، بالضبط ما جرى بحثه بين وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ومسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، الا ان الاوسط المطلعة اشارت لـ«اللواء» الى ان حزب الله استجاب لطلب الوزير، حيث نقل اليه ما سمعه عبر الاتصالات العربية والغربية، لا سيما لجهة اعادة التموضع جنوبي الليطاني، او نقل رسالة لقيادة المقاومة في ما خص طبيعة الرد على الاستهداف الاسرائيلي.

وابلغ الموسوي بو حبيب ان رد حزب الله على الضربة الاسرائيلية «محسوم ولا مجال للأخذ والرد حوله»، رافضاً الكلام على طبيعة الرد وحجمه، فالامر متروك للميدان، ولتقييم قيادة المقاومة حجم الضربة الاسرائيلية والمخاطر الجسيمة التي يمكن ان تترتب عليها.

وتلقى بو حبيب اتصالات من امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وكل من وزير خارجية إيطاليا انطونيو تاياني ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة ووزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي.

يذكر ان بو حبيب قال ان لبنان تلقى تأكيدات من جهات دولية ان الضربة الاسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة، وفهم بو حبيب من كلمة محدودة «عدم استهداف الضاحية الجنوبية او المطار»..