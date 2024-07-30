ضغوط دولية واسعة لاحتواء "الضربة" تسابق هجمة الترحيل من لبنان!

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كتبت صحيفة "النهار": تعامل المجتمع الدولي مع الوضع الخطير الناشئ في لبنان منذ ثلاثة أيام، وكأنّ ضربة إسرائيلية تستهدف مكاناً أو أمكنة فيه حاصلة في أي لحظة لا محال، ولكن مع حشد كبير للجهود الديبلوماسية، لا سيما منها الأميركية تحديداً، لمنع الضربة المرجحة من أن تؤدي إلى إشعال مواجهة كبيرة ذات إطار إقليمي عابر للبنان وإسرائيل.

وترجمت هذه “المعادلة” الحمّالة الأوجه بـ”هجمة” بيانات الترحيل عن لبنان الصادرة بكثافة عن السفارات وشركات الطيران العالمية بما أوحى بأن الفترة الفاصلة عن الخامس من آب (أغسطس) المقبل، الموعد الذي تردّد بشكل لافت في أكثرية بيانات شركات الطيران الأجنبية، مرشحة لأن تشهد حصول الضربة.

ومع ذلك لم تظهر المعطيات المتوافرة عن الاتصالات الديبلوماسية المحمومة الجارية والتي وُضع بعض المسؤولين اللبنانيين في أجوائها، اتجاهات حاسمة ونهائية من شأنها اطلاق تقديرات بالغة التشاؤم باحتمال تفلّت الوضع إلى حرب واسعة، بل إن مجريات الساعات الأخيرة، بما فيها “هجمة” التحذيرات والبيانات الصادرة عن السفارات وشركات الطيران، اعتُبرت بمثابة عامل ضغط إضافياً يخدم الديبلوماسية الضاغطة نحو تجنيب لبنان حرباً واسعة واحتواء تداعيات حادث سقوط الصاروخ في مجدل شمس في الجولان بما يفتح الباب أمام اطلاق معالم تسوية لتبريد الجبهة الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل.

ومع أن الهدف لا تزال دونه عقبة جوهرية هي ربط “حزب الله” ربطاً محكماً بين نهاية المواجهات في الجنوب ووقف النار في غزة، فإن ثمة من تحدث عن وقائع جديدة بعد حادث مجدل شمس تجري محاولات على أساسها لاحتواء الوضع على الجبهة الشمالية.

خريطة المواقف

أبرز المواقف الخارجية التي سُجلت في هذا السياق كانت في تأكيد البيت الأبيض في واشنطن “أن إسرائيل تملك الحق للرد على هجوم حزب الله”، في إشارة إلى ضربة الجولان التي أودت بحياة 12 فتى وفتاة ونُسبت للحزب، لكنه أشار إلى “أنه لا يوجد من يريد حرباً واسعة”. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن “لإسرائيل كل الحق في الرد على هجوم حزب الله”، وأضاف أن”لا أحد يريد حرباً أوسع نطاقاً، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تجنب مثل هذه النتيجة”. وأشار إلى أن “الحديث عن حرب مفتوحة بين “حزب الله” وإسرائيل مبالغ فيه”.

سبق ذلك اتصال أجراه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالرئيس الإسرائيلي، شدد فيه على “أهمية منع تصعيد الصراع” بعد الهجوم الصاروخي في الجولان. ووفق “رويترز”، بحث بلينكن والرئيس الإسرائيلي في حل دبلوماسي يسمح للسكان على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلهم.