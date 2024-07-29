هيئة جون في التيار الوطني الحر باركت لبلدية جون بانتخاب رئيسة لها وبالحفاظ على العرف الذي كان سائدا

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صدر عن هيئة جون في التيار الوطني الحر ما يلي:

ان هيئة جون في التيار الوطني الحر إذ تبارك لبلدية جون بأعضائها مجتمعين، بانتخاب الآنسة لبيبة ميشال البرخش لرئاسة البلدية وبالحفاظ على العرف الذي كان سائدا منذ انشاءها، تشكر جميع الأيادي البيضاء التي عملت وساهمت في اتمام عملية الانتخاب بعد عدة اشهر من المفاوضات والمباحثات. ونخص بالذكر مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك ممثلة بسيادة المطر ان إيلي حداد، والتيار الوطني الحر ممثلاً بالنائب غسان عطالله، والحزب التقدمي الاشتراكي ممثلا بالنائب بلال عبدلله، وحركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية، وجميع فعاليات وأبناء جون وذلك للمساهمة في ترسيخ العرف والعيش المشترك بين جميع الأطياف في البلدة.