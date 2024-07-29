"المقاومة الاسلامية": استهداف موقعي العباد وحدب يارين وتجهيزاتهما التجسسية

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:30 من بعد ظهر اليوم الإثنين 29-07-2024، موقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات المستهدفة".
واعلنت ايضا انه "عند الساعة 05:53 من بعد ظهر اليوم، استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".