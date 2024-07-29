بو حبيب تلقى اتصالات دبلوماسية: التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ من شأنه ان يضمن الاستقرار على الحدود

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اتصالات من امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وكل من وزير خارجية إيطاليا انطونيو تاياني ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة ووزير خارجية مصر الدكتور بدر عبد العاطي. كما تواصل ألكترونياً مع وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب. وقد تمحور البحث حول سبل منع التصعيد في جنوب لبنان للحؤول دون تدهور الوضع والانزلاق إلى حرب إقليمية سيصعب احتواؤها. وشدد على ان التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ من شأنه ان يضمن الاستقرار على الحدود بين لبنان واسرائيل.