ألمانيا وإيطاليا وأميركا: لمغادة لبنان بشكلٍ عاجل!

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دعا متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، " كل الأطراف خصوصا إيران إلى منع التصعيد بعد هجوم الجولان".



وقال: "ننصح رعايا ألمانيا بمغادرة لبنان بشكل عاجل".

ودعت إيطاليا رعاياها "لمغادرة لبنان".

ونقلت "سكاي نيوز" عن السفارة الأميركية في بيروت أنّها "تنصح رعاياها الذين لن يغادروا لبنان بالاستعداد للبقاء في أماكن وجودهم لفترة طويلة". وأضافت السفارة الأميركية أنها "تنصح رعاياها بمغادرة لبنان بأسرع وقت."



وقد أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 آب".

في حين علّقت الخطوط الجوية السويسرية رحلاتها من بيروت وإليها حتى 5 آب بسبب الوضع في الشرق الأوسط.



وبدورها، علقت "إير فرانس" رحلاتها إلى بيروت اليوم وغدا".