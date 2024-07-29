ألمانيا تدعو رعاياها لمغادة لبنان

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دعا متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، " كل الأطراف خصوصا إيران إلى منع التصعيد بعد هجوم الجولان".



وقال: "ننصح رعايا ألمانيا بمغادرة لبنان بشكل عاجل".



وقد أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 آب".





في حين علّقت الخطوط الجوية السويسرية رحلاتها من بيروت وإليها حتى 5 آب بسبب الوضع في الشرق الأوسط.



وبدورها، علقت "إير فرانس" رحلاتها إلى بيروت اليوم وغدا".



ويأتي ذلك عقب التطورات التي تشهدها الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وآخرها أحداث مجدل شمس، فقد تسبب صاروخ ضرب ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، يوم امس السبت، بمقتل 12 شخصا.



وأعلنت إسرائيل أنها رفعت جاهزيتها إلى المستوى التالي للقتال في الشمال، وتوعدت حزب الله "بدفع الثمن".